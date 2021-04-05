Госжилинспекция Омской области привлекла к административной ответственности собственников жилья за отказ в допуске для проверки газового оборудования

Госжилинспекция Омской области привлекла к административной ответственности собственников жилья за отказ в допуске специалистам АО «Омскоблгаз» для проверки газового оборудования в домах и квартирах. За первый квартал 2021 года составлено 382 протокола об административном правонарушении, что влечет наложение на граждан штрафа в размере до двух тысяч рублей (ст. 9.23 КоАП РФ).

Во время работ по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования собственники жилья неоднократно отказывали в допуске газовикам. Неправомерные действия абонентов стали основанием для привлечения их к административной ответственности. Компания «Омскоблгаз» направила акты об отказе в допуске для проверки газового оборудования в надзорный орган.

- Обеспечивать допуск сотрудникам «Омскоблгаза» для проверки газового оборудования – это предусмотренная действующим законодательством обязанность абонентов. Не допуская газовиков, абоненты нарушают закон и создают угрозу безопасности своей семье и соседям по дому. Регулярное техобслуживание, которое проводят газовики, контролирует состояние газового оборудования, выявляет неисправности, что обеспечивает жителям безопасность, - отметил заместитель генерального директора, главный инженер АО «Омскоблгаз» Сергей Жучков.

Руководствуясь действующим законодательством, «Омскоблгаз» вправе приостановить подачу газа потребителям при неоднократном отказе в допуске специалиста для проверки газового оборудования.