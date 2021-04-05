В Омской области закрыли все ледовые переправы

В Омской области перестали действовать все зимние переправы. Фото: ГУ МЧС по Омской области

Весна, наконец, пришла в Омск. Синоптики прогнозируют плюсовые температуры на день, а также активное таяние снега. Сказывается это и на льду. В Омской области официально закрыли все переправы, сообщили в пресс-службе МЧС.

- Закрытие переправ вызвано потепление до положительных температур и разрешением льда. Лёд напитывается водой, его структура становится игольчетой и от нагрузки он быстро разрушается. Поэтому передвижение по нему становится опасным, - отметили в ведомстве.

Спасатели уже закрыли движение по всем существующим переправам, а также напоминают омичам, что и пешком на лёд лучше не выходить. Даже если он кажется прочным, есть большая вероятность провалиться.