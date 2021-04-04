На видео попало нападение неадекватного омича с ножом на продавца в магазине

Момент нападения на продавца попал на видео. Фото: скриншот («Инцидент Омск»)

На запись камеры наблюдения одного из омских магазинов попало пугающее происшествие. На видео, вложенном в соцсети, видно, как в торговый зал заходит молодой человек.

После этого он подходит к продавцу, поднимает руку, достает из рукава нож и неожиданно кидается на испуганную женщину.

По словам очевидцев, перед нападением он спросил, где продавец, больше ничего не говорил и никаких требований не выдвигал. Также за кадром осталось, как неадекватный омич нападает и на второго продавца.

О причинах случившегося, а также о состоянии потерпевших пока не известно.