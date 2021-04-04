«Авангард» победил «Ак Барс» в первой игре финала Восточной конференции

Матч получился напряженным. Фото: ХК «Авангард»

Накануне, 3 апреля, «Авангард» провел первый матч с «Ак Барсом» в финале конференции «Восток» и полуфинале плей-офф. Встреча прошла на домашней для татарстанцев арене и оказалась очень напряженной.

Счет открыли гости, на 12-й минуте забил Кирилл Готовец. Хозяева смогли ответить только ближе к концу второго периода. Шайба, которую забросил нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров, отлетела от конька Вилле Покки.

После этого на льду произошла массовая драка, и сразу четверых хоккеистов – по два от каждой команды – отправили на лавку для штрафников.

Почти весь третий период счет оставался равным – 1:1. Переломить ход игры «ястребы» смогли лишь за две минуты до финала. Забил Кирилл Семенов.

Пытаясь исправить положение, тренер «Ак Барса» снял вратаря и добавил еще одного полевого игрока. Но, как часто бывает в таких случаях, команда лишь пропустила еще один гол в пустые ворота. Забил Клим Костин.

«Авангард» победил «Ак Барс» со счетом 3:1. Второй матч серии пройдет 5 апреля, также в Казани.