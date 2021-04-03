«Сын в слезах шел домой пешком»: В Омске из трамвая высадили 10-летнего мальчика

Трамвай пошел по укороченному маршруту. Фото: пресс-служба администрации города Омска

С жалобой в соцсетях выступила мама одного из омских школьников. По словам женщины, ее сын попал в неприятную ситуацию. Мальчика высадили из трамвая из-за того, что он поехал по укороченному маршруту. До нужной остановки ребенок не доехал, деньги за проезд ему не вернули и об укороченной схеме движения, как уверяет омичка, школьника никто не предупредил.

В итоге ребенок шел домой пешком. Деньги на проезд у него были, но когда мальчик выходил из трамвая, он поскользнулся и упал в грязь. Садиться в таком виде в маршрутку ребенок постеснялся.

- Ему нужно было доехать до остановки "Чернышевского". На 11-й Ремесленной сына высадили из трамвая №7, сказав, что дальше трамвай не идёт. При этом, когда он садился и оплачивал проезд, никто не сказал, что трамвай идет только до 11-й Ремесленной. Денег за проезд соответственно никто не вернул. В итоге ребенок со слезами и истерикой шел домой пешком. Разве так трудно на остановках объявлять, что маршрут трамвая изменен? - возмутилась мама мальчика.