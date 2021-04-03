В Называевске ищут водителя, который сбил пенсионерку и скрылся

ФОТО: ГИБДД по Омской области

Вечером 2 апреля неизвестный водитель сбил пешехода в Называевске. 73-летняя пенсионерка шла по обочине, когда ее зацепила машина. Пожилая женщина от удара упала и отлетела на несколько метров. С различными травмами ее доставили в больницу.

Водитель же с места ДТП сразу же скрылся. Сейчас его объявили в розыск. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Омской области, поиски нарушителя осложняются тем, что даже неизвестен цвет и марка машины, на которой он сбил пешехода.

Очевидцев этой аварии просят позвонить по телефонам дежурной части ОМВД России по Называевскому району: (3812) 79-35-01 или 02.