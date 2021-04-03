В Омске вновь заговорили о повышении платы за проезд из-за пандемии

О повышении стоимости проезда говорят весь последний год. Фото: Артем КИЛЬКИН

Никогда такого не было и вот опять. В Омске снова заговорили о повышении платы за проезд. В последний год слухи об этом появляются с пугающим постоянством. На этот раз о неизбежности повышения стоимости билета в маршрутках сообщил частный перевозчик Вячеслав Доронкин.

По словам предпринимателя, из-за пандемии и перехода на удаленку жители стали меньше пользоваться общественным транспортом. Упал пассажиропоток, сократилась выручка маршрутчиков, они стараются как можно меньше выпускать машин на линию. Единственный вариант вернуть доходы на доковидный уровень, по мнению Доронкина, - повышение платы за проезд.

- Работать долгое время с постоянным снижением прибыли и нарастанием убытков никто не может. До пандемии частные перевозчики перевозили более 60% пассажиров, - цитирует "МК" Вячеслава Доронкина. - Сейчас ситуация изменилась, но не намного. Если частные перевозчики начнут массово уходить с рынка по экономическим причинам, в одиночку, муниципалам город не вывезти.

О какой стоимости проезда идет речь, не поясняется.