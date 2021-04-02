Омский водитель чуть не сбил школьницу на зебре

Омича довольно быстро нашла полиция. Фото: пресс-служба ГИБДД по Омской области

В соцсетях появилось видео, на котором дорогу на улице Завертяева пыталась перейти маленькая девочка. Водители с одной стороны остановились, чтобы пропустить ребенка, а водитель во встречной полосе не притормозил. Он проехал буквально в нескольких сантиметрах от ребенка. Девочка сильно испугалась и быстро убежала. К счастью, никто не пострадал.

Полицейские нашли водителя иномарки. Им оказался 63-летний омич, который быстро нашел объяснение тому, что произошло, но вину отрицать не тал.

- Да, я не пропустил пешехода. Я ехал по улице и повернул направо. Меня ослепило солнце. Оно как раз вставало, и был очень сильный свет, - объяснил он полицейским.

Омичу выписали штраф. Обычно непропущеный пешеход обходится водителям от 1500 до 2500 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе полиции.