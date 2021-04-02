В Омске за 39 миллионов выяснят, кто страдает от шума самолетов больше всего

В Омске хотят определить приаэродромную территорию . Фото: Евгений Цуприк

В Омске аэропорт пытается выяснить, какие территории считать приаэродромными. Для этого среди прочих работ, предстоит узнать границы шумового воздействия. Ни для кого не секрет, что самолеты – шумная техника. Но жители близлежащих домов говорят, что со временем постепенно привыкают к этому шуму. Все же границы шумовых зон хотят определить.

Компании, которая возьмется за это придется выполнить еще целый ряд работ: узнать, как рассеиваются загрязнения при взлетах и посадках, а также выяснить, какие компании превышают среднеэнергетический максимальный уровень шума, и оценить уровень рисков для здоровья населения. На все этого готовы выделить 39,1 миллионов рублей и подождать выполнения до сентября 2022 года.

По итогам исследований подрядчик должен установить приаэродромную территорию, где будут действовать ограничения на строительство и эксплуатацию зданий. Проект отправят в Росавиацию и Роспотребнадзор для утверждения.