Коронавирусом за сутки заразились 85 омичей

Статистика по коронавирусу остается относительно стабильной. Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки в Омской области нашли 85 новых случаев заражения коронавирусом. 59 из них смогут получать лечение на дому, а остальным 26 пришлось отправиться в больницу под наблюдение врачей. Об этом сообщает минздрав омской области. Всего за все время пандемии насчитали уже 43 948 заболевших ковидом.

Выздоровело за день 203 омича. Всего за время пандемии справиться с болезнью смогли 36 270 человек.

К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни омичей. Сегодня скончались еще трое. Всего в регион ковид унес жизни 1330 человек.

Омичи продолжают активно прививаться от COVID-19, уже 79 296 человек получили первую часть вакцины, а полностью привиты 48 062 человека.