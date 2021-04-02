В химическом магазине омичам свободно продавали наркосодержащие вещества

Омичи в соцсетях жаловались на магазин, который торгует различными химикатами. В их ассортименте были прекурсор 1,4-бутандиол. Обычно его используют для разбавления лекарств или для изготовления пластика, но некоторые наркозависимые употребляют его как наркотик.

Омичи на сайте с отзывами на омские магазины неоднократно писали, что магазин на Левом берегу на улице Лукашевича продает этот прекурсор людям, связанным с химией, в не лучшем понимании этого слова.

Омичи заметили очереди из подозрительных граждан у местного магазина химии.

- Рассадник для наркоманов! Продают наркотическое вещество и никто не может прикрыть эту лавочку! - жалуются омичи в комментариях на отзывике.

Из-за этих сообщений полицейские провели проверку магазина и установили, что продавцы нарушели некоторые нормы при торговле химикатами. Как сообщают в пресс-службе полиции, продажу прекурсоров осуществляли при предъявлении паспорта, но не обращали внимание на личность покупателя. У продавцов изъяли 165 флаконов объемом от 150 грамм до 1 килограмма. А за нарушения им грозит штраф от 100 до 200 тысяч.