В Омской областной больнице из-за коронавируса закрыли два отделения

В Омске снова закрыли отделения в ОКБ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уходящий в прошлое коронавирус решил снова напомнить о себе омичам. На днях его обнаружили у двоих пациентов Омской областной клинической больницы. Из-за опасности дальнейшего распространения заразы, пришлось закрыть сразу два отделения – хирургии и нейрохирургии.

Теперь всем пациентам и медикам придется отправиться на карантин. В областном минздраве сообщили, что двое заболевших переносят ковид в легкой форме. Медикам опасность не грозит – все они уже вакцинированы.

– Даже максимальные меры предосторожности не позволяют полностью оградить стационары от проникновения коронавирусной инфекции, – сообщили в пресс-службе областного минздрава. – Пациенты отделений ОКБ получают лечение, медперсонал продолжает работать. Несмотря на то что медики привиты, по действующим санитарным нормам рекомендуется двухнедельный карантин.