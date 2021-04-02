После убийства омич изменил фамилию и 26 лет скрывался от полиции

Спустя четверть века преступника поймали при пересечении границы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преступлении, совершенном четверть века назад, не могли разобраться омские полицейские. Жестокая расправа произошла в 1994 году на праздновании дня рождения. Гости собрались в квартире омича, чтобы отметить праздник, но возлюбленный виновницы торжества перебрал с алкоголем и стал искать поводы для драки с кем-нибудь. Чтобы не допустить рукоприкладства, пожилой хозяин квартиры попытался успокоить дебошира, но не вышло. Агрессия парня нашла выход в избиении омича. Он несколько раз ударил потерпевшего, а потом сбросил с дивана и продолжил избиение ногами. Под руку попала табуретка, которой омич несколько раз ударил потерпевшего по голове, а потом снова продолжил избивать ногами. Вскоре мужчина оказался совершенно в беспомощном состоянии. Чтобы его добить, омич несколько минут душил его руками.

Что натворил, подозреваемый понял только утром, когда проспался. Он узнал, что делом уже занимаются следователи, поэтому быстро уехал в Казахстан. Там омич сменил паспорт, где его фамилию написали неверно. Из-за этого ему удалось 26 лет скрываться от полиции. Выяснилась его настоящая личность случайно при пересечении Русско-Казахстаской границы в прошлом году.

Подозреваемый сначала признался в совершенном преступлении, но позже стал все отрицать. Уголовное дело вскоре рассмотрят в суде. Подозреваемому может грозить вплоть до пожизненного заключения, уточнили в пресс-службе прокуратуры.