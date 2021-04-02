В Таре без воды остались десятки домов, детский сад и институт

Когда вода вернется в дома местных жителей , пока не известно. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Практически с самого утра в Таре, городе в Омской области, во многих домах неожиданно пропала вода. Под отключения попали не только обычные жители, но и детский сад, и филиал ОмГПУ. Воды нет как в частном секторе, так и в многоквартирных домах.

По информации издания «Тарское прииртышье», отключение связано с аварией на местном водопроводе. Воды нет с 9:00. Сейчас над устранением аварии работают, но пака не называют точных сроков ее устранения. Без воды сейчас находятся еще и две местные котельные, Тарская 11 и Тарский РЭС.