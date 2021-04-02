В Омске завершился «Весенний экомарафон»

Волонтеры В АО «Транснефть - Западная Сибирь» провели акцию по сбору вторичного сырья «Весенний экомарафон». Мероприятие, приуроченное к всемирной акции «Час земли», призвано содействовать формированию ответственного и бережного отношения к природным ресурсам.

По итогам акции волонтеры собрали 5 тонн вторичного сырья - макулатуры, пластика, старых батареек, которые затем были переданы на переработку в специализированные организации.

Экомарафон вызвал большой интерес не только со стороны работников предприятия. Также к участию в проекте присоединились добровольцы из сторонних организаций.

«Все средства, вырученные от сдачи собранного вторсырья, будут направлены на озеленение городских территорий. Акция даст новый импульс для развития экологического волонтёрского движения», - заместитель председателя Совета молодых специалистов АО «Транснефть - Западная Сибирь», специалист службы общественных коммуникаций Олег Лукьянчиков.

Рациональное природопользования и охрана окружающей среды – в числе приоритетных направлений деятельности АО «Транснефть - Западная Сибирь». В бизнес-процессах предприятие активно внедряет цифровые технологии, электронный бухгалтерский, кадровый документооборот, таким образом сокращая использование бумажных ресурсов. Оказывается, благотворительная помощь экологическим организациям. По итогам 2020 года предприятие выделило 1,3 млн рублей на расширение материально-технической базы природного заказника федерального значения «Кирзинский» в Новосибирской области и на благоустройство памятника природы «Звездный ключ» в Томском районе Томской области.