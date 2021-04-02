Омич провалился в колодец и задохнулся от газов

Омич наступил на крышку люка, которая оказалась открытой. Фото: Олег Укладов

Трагедия произошла 12 мая 2020 года. 27-летний омич косил траву около дома 54 по улице Коттеджная, наступил на крышку люка, которая оказалась не закрыта, и провалился. Шахта была заполнена канализационными газами. Выветриться они не успели и молодой человек задохнулся. От части вина в случившемся легла на начальника участка цеха по эксплуатации канализационных сетей. В его обязанности входил контроль за качеством замены люков. Следователи посчитали, что ее он выполнял не качественно, поэтому и произошла трагедия.

Дело дошло до суда, на котором 35-летний коммунальщик вину не признал. Но, рассмотрев все предоставленные доказательства, суд назначил мужчине 1 год ограничения свободы, уточнили в пресс-службе прокуратуры. Также суд обязал организацию выплатить родственникам погибшего 3 миллиона рублей моральной компенсации.