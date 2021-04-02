«Дошел до Берлина, но умер в 25 лет»: Что случилось с заброшенной могилой омского ветерана

Сибиряк просит минобороны установить герою памятник. Фото: ВКонтакте

Неравнодушный омич пытается добиться установки памятника ветерану-земляку. Красноармеец умер еще в 1949 году, но во время войны с фашистами дошел до Берлина. Сейчас могила заброшена - родственников у ветерана, судя по всему, не осталось. Омич уверен: герой достоин установки на могиле памятника. Тем более, впереди 9 Мая.

- Уже не знаю куда обратиться. Обнаружена могила ветерана ВОВ, она заброшена, есть справка о том, что близких родственников у Героя не осталось. Оно и не мудрено, ведь он умер в 1949 году в возрасте 25 лет. Судя по архивам, Александр Иванович дошел до Берлина, имеет боевые награды. Чиновники от министерства обороны отказывают в установке памятника Герою, - пишет автор поста в соцсетях.

В ведомстве ссылаются на то, что нет закона, который бы позволил сделать у могилы памятный знак. Подобный закон распространяется только на ветеранов, умерших после 12 июня 1990 года.

- При этом законодательством СССР возмещение расходов на изготовление и установке надгробных памятников участникам ВОВ не предусматривалось [...] Учитывая изложенное, возмещение расходов на изготовление и установку надгробных памятников на местах захоронения участников ВОВ погибшим (умершим) до 12 июня 1990 года и принятия персональных решений по этому вопросу законодательством РФ не предусмотрено, - ответили в минобороны.