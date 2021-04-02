Омичка отправила мужа за щенком в Казань, но стала жертвой мошенницы

Омичке так понравились щеки на фото, что она не заподозрила обмана. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До суда дошло дело мошенницы, которая обманывала людей на сайтах объявлений. Она обещала продать щенков шпиц в другом городе, забирала предоплату и исчезла. Её жертвами стали и омичи.

В октябре 2019 года объявление увидела 28-летняя омика. Она сразу влюбилась в пушистого шпица и согласилась перевести в качестве предоплаты более 11 тысяч рублей, а также забрать собаку из другого города. За щенком она отправила мужа. Он добрался до Казани, где мошенница назначила встречу на вокзале, но никого там не нашёл. Как выяснилось позже, сама мошенница жила в Ульяновске.

Дело рассмотрела в Октябрьском районном суде Омска. Мошеннице назначили наказание в виде исправительных работ на строк полгода с удержание 15% дохода в пользу государства, сообщают в пресс-службе суда.