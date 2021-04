В Омском ГАУ прошел марафон английского языка

Тематическая неделя стартовала 1 марта во втором учебном корпусе. Первым стало интерактивное мероприятие под кодовым названием “Spring is in the air”. Студенты Омского ГАУ встретили весну во всеоружии: шутками, песнями и играми на английском языке, которые проходили во время переменок.

Совет обучающихся землеустроительного факультета под руководством заведующей кафедрой иностранных языков Ж.Б. Есмурзаевой подготовил серию занимательных конкурсов, в которых могли принять участие все желающие. На открытии выступила и.о.декана землеустроительного факультета О.Н. Долматова, которая поприветствовала участников стихотворением на немецком языке. А студентки 3 курса землеустроительного факультета Татьяна Вьюн и Татьяна Третьяк выступили с романтичной песней на английском языке Say Something.

Весь день в корпусе землеустроительного факультета студенты оттачивали навыки скороговорения на английском языке, разгадывали названия англоязычных фильмов, играли в игру «Крокодил» (Crocodile Game), составляли истории (Storytelling). Завершился день караоке. Участники мероприятия исполнили романтичную песню Can't Take My Eyes Off You (Walk off The Earth feat. Selah Sue).

2 марта студенты поборолись за звание самых лучших в интеллектуальной игре «Мозгобойня ПРОин.яз». В игре приняли участие 7 команд Омского ГАУ и 2 команды из Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. Командам предстояло разгадать фильмы по эмодзи; раскрыть, какая песня зашифрована в тексте, переведенном через онлайн-переводчик; вспомнить историю Великобритании, угадать зашифрованные достопримечательности англоязычных стран. Определяло лучших в этот день жюри: и.о. директора Института дополнительного профессионального образования Н.В. Гаврилова, и.о.декана землеустроительного факультета О.Н. Долматова, начальник лингвистического центра ИДПО О.В. Демидова, старший преподаватель кафедры иностранных языков Якопо Винья-Тальянти.

По итогам мозгобойни места распределились следующим образом:

I место – команда «Земфаковцы» (землеустроительный факультет);

II место – команда «Эйм» (экономический факультет), команда «Спортики» (СибГУФК);

III место - команда «Землемеры» (УКАБ).

Участниками стали команды: «Non stop», «Хрущ» (факультет агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования), «Агротешки» (агротехнологический факультет), «#СемьяСДК» (студенческий актив СДК), «Мозголомы» (СибГУФК).

4 марта для студентов землеустроительного факультета и факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования прошел интеллектуальный квест «Test your knowledge». Семи командам предстояло пройти восемь станций, на которых они должны были попробовать написать аннотацию к русским сказкам, пройти собеседование, рассказать о себе, «пройти таможню», разгадать специализированные приборы, выполнить письменные упражнения и всё это на английском языке.

В этот день студентов проверяли на прочность ведущие станций: О.Н. Крюкова, начальник центра информационно-аналитической работы и поддержки организационного развития; Якопо Винья-Тальянти, старший преподаватель кафедры иностранных языков; Е.А. Абросимова, доцент кафедры иностранных языков; В.Л. Быков, доцент кафедры геодезии и дистанционного зондирования; М.Л. Марус, доцент кафедры иностранных языков; Д.Г. Сидорова, доцент кафедры экологии, природопользования и биологии; В.В. Костерова, аспирант факультета АПЭПиВ; С.А. Муканов, специалист по УМР лингвистического центра ИДПО.

Победителем квеста стала команда «Зато я очень красивый» (факультет агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования),

II место – команда «Звездочка против сил зла» (землеустроительный факультет);

III место - команда «Crazy» (факультет агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования).

5 марта состоялось подведение итогов тематической недели и награждение лучших участников марафона английского языка. Победителей и призеров мероприятий, проходивших в рамках марафона английского языка, наградила и.о. директора Института дополнительного профессионального образования Наталья Владимировна Гаврилова. Также в этот день состоялось награждение участников Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat»:

I место – Трей Мелина (Университетский колледж агробизнеса);

II место - Бирюкова Юлия (Университетский колледж агробизнеса);

III место - Куандыкова Бахыт (факультет АПЭПиВ), Сафонова Анфиса (Омский колледж библиотечно-информационных технологий).

Главный приз квеста «Test your knowledge» – бесплатное обучение по программе переподготовки «Языковой специалист в АПК» получила студентка факультета АПЭПиВ Дарья Дмитриева. Лингвистический центр напоминает, что данная программа дает возможность получить второй диплом, по всем вопросам просьба обращаться по адресу: Институтская площадь, 1, главный корпус Омского ГАУ, аудитория 428. Телефоны: 8-913-685-31-13; 8-904-582-53-71 (WhatsApp, Telegram).