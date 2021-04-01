Начальник Госжилинспекции по Омской области Бурых объяснил причину своего увольнения

Александр Бурых написал заявление на увольнение по собственному желанию. Фото: omskportal.ru

Сегодня, 1 апреля, стало известно об уходе в отставку начальника областной Госжилинспекции Александра Бурых. Сам чиновник в интервью «Омск-информу» объяснил свое желание уволиться начавшейся против него травлей.

– Вчера написал заявление, сегодня уволился. Решил для себя, что репутация дороже. То, что пишут про меня в СМИ, это неправда. Не хочу с этим мириться и брать на себя ответственность за то, чего я не делал, – заявил Бурых. – Что касается официальной статистики, мы все выполнили, все отработали. А то, что не получалось, связано с нашим законодательством. Те вещи, которые кажутся прямыми и буквальными, практически неисполнимы. Могу принести извинения жителям, что не всем смог помочь. Но такая сегодня законодательная база, что не дает оперативной возможности что-то решать.

О новом месте работы Александра Бурых пока не сообщается.