Специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области задержаны корма для птиц из Казахстана

28.03.2021 специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области в ППУ «Черлакский» пресечена попытка незаконного пересечения границы транспортного средства, следующего из г. Кара-Суу Республики Киргизия в г. Новосибирск Российской Федерации транзитом по территории Омской области, с подконтрольным госветнадзору грузом – корма для птиц в количестве 60/3 места производства ИП Эргешбаева А. (Киргизия).

Перевозчиком предоставлены товарно-транспортные документы, однако отсутствовал ветеринарный сертификат Таможенного союза для перемещения по территории Евразийского экономического союза.

Движение груза через государственную границу запрещено, принято решение о задержании корма и возврате по месту погрузки.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил».

Ветеринарные сопроводительные документы характеризуют эпизоотическую обстановку региона, с территории которого вывозится груз, территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного груза.