Омичи снова жалуются на конфликты с маршрутчиками из-за льготных карт

Омичи снова стали жаловаться на водителей маршруток. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня сразу два довольно гневных поста появились в разных омских группах в соцсетях. Оба пользователя пожаловались на конфликт с водителем маршрута №922. По их словам, водитель открыто возмущается тем, что с ним расплачиваются льготными картами.

- Каждое утро я еду на учебу на маршрутке 922 из Дружино и каждое утро выслушиваю недовольство водителей о том, что их уже достали льготные карты и что нужно ехать за наличку. Вот сегодня, например, в 7:20 сел на маршрутку из муниципального центра, подаю льготную проездную карту водителю и слышу в ответ: "Ваши карты меня уже достали (нецензурно), в следующий раз останавливать не буду. А если и буду, то буду высаживать", - рассказал автор.

На такую же проблему с водителями того же маршрута пожаловалась омичка в другом паблике. Она рассказала, что 922 маршруткой пользуется ее сын и постоянно слышит от водителей недовольства.

- Каждый день сын говорит мне о том, что выслушивает ваше недовольство по поводу его проезда по карте. Так вот я, наверное, возьму с собой двоих детей и их карты и буду весь день кататься на вашем маршруте. Неужели вы должны решать, ездить нам по картам или нет?! Если я имею право на эту льготу, то будь добр вези, а свое недовольство высказывай руководству, а не нам, и тем более не детям! – написала омичка.

В комментариях омичи, как обычно, разделились на два лагеря из-за способов оплаты. Но многие согласились с тем, что хамить пассажирам водитель не должен.