В «Росводоканал Омск» стартует акция «Кубометры в подарок»

По её итогам 1 000 добросовестных потребителей получит в подарок от предприятия 10 000 призовых кубометров чистой питьевой воды.

Первый этап акции охватывает период с 1 апреля по 23 июля текущего года, второй – с 1 октября 2021 по 28 января 2022 года. Участником акции может стать любой клиент предприятия – физическое лицо – своевременно, оплачивающий квитанции и погасивший долги, в случае их наличия. По итогам каждого этапа генератором случайных чисел будет определено по 500 победителей. Добросовестным плательщикам будет начислен денежный эквивалент 10-ти призовых кубометров холодной воды по действующим тарифам.

- Пятый год подряд мы проводим акцию «Кубометры в подарок». Стоимость одного кубометра холодной воды составляет 17,93 рубля. Чтобы сохранить высокое качество ресурса и бесперебойно обеспечить горожан водой, нужна своевременная оплата нашими потребителями услуг предприятия. Добросовестных и ответственных клиентов среди омичей очень много, и мы рады подарить им кубометры воды как благодарность за то, что они являются аккуратными плательщиками услуг предприятия, — рассказывает коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

С информацией о правилах проведения акции «Кубометры в подарок» можно ознакомиться квитанции за март.