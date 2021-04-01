Омчи накопили более 500 миллионов долгов за вывоз мусора

Омичи накопили огромные долги за вывоз мусора. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На сегодняшней пресс-конференции исполнительный директор ООО «Магнит» Дмитрий Третьяков рассказал, как идут дела у регоператора по вывозу мусора. Как оказалось, многие из омичей за два года не внесли ни одного платежа за вывоз мусора. Общая задолженность уже превысила 500 миллионов рублей. Растут и счета самого предприятия. «Магнит» уже должен своим кредиторам около 1,2 миллиарда рублей.

- У нас на столе лежат счета: нужно платить зарплату 200 новым сортировщикам мусора, нужно платить счета за перевозку мусора по районам области. Организации эти счета нам выставляют. У нас рост тарифа в первом полугодии не предусмотрен. Счета мы получаем, а роста тарифа нет. Все это перекладывается на тариф на второе полугодие. Еще один фактор — это изъятие ФАС России из тарифа 1,2 миллиарда рублей в 2019 году. Причем РЭК в суде доказал, что эти деньги в тариф были включены законно. Эти деньги вернутся в тариф на 2021-2023 годы, - отметил Дмитрий Третьяков.

За прошлый год количество выбрасываемого мусора увеличилось из-за самоизоляции, а оплата счетов омичами составила только 88%. Оператор планирует активно начать взыскивать долги с тех, кто ни разу не платил, а потом напомнить остальным должникам о необходимости платежей.