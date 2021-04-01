В «Транснефть - Западная Сибирь» введена в эксплуатацию новая информационная система

Применение ИСУНД позволит ускорить процесс обмена данными с Центром промышленной автоматизации (ЦПА) АО «Транснефть-Верхняя Волга», который поставляет организациям системы «Транснефть» специализированное оборудование. В том числе, сократится время работы с документацией оборудования.

Новая система будет использоваться сотрудниками отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП), отделов сопровождения программно-аппаратных средств и метрологического обеспечения.

ИСУНД представляет собой отечественную разработку. В системе предусмотрена возможность работы пользователей с широким перечнем электронной документации - конструкторскими, программными, разрешительными, эксплуатационными документами. Ранее ЦПА направлял документацию в АО «Транснефть -- Западная Сибирь» на бумажных носителях, что требовало организации мест для их хранения. ИСУНД позволяет организовать хранение большого объема документов в едином электронном фонде. Также сотрудники смогут обрабатывать и проверять комплекты документации в электронном виде с возможностью фиксации замечаний и уточнений.

Внедрение новых информационных систем и программно-аппаратных комплексов в производственные и бизнес-процессы позволяет АО «Транснефть - Западная Сибирь» эффективно контролировать выполнение стратегических производственных задач. Среди них - выполнение задач по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, а также по диагностике производственных объектов и поставкам материально-технических ресурсов.

Справочно:

Оборудование, производимое и поставляемое Центром промышленной автоматизации, позволяет контролировать процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов. В 2021 году по направлению АСУТП центр поставит в АО «Транснефть - Западная Сибирь» 17 единиц оборудования, в том числе шкафы телемеханики, шкафы информационного взаимодействия и системы автоматизации компаундирования нефти.