«Здесь работали заключенные Трошин и Ерохин»: Омичи спустя 65 лет нашли «капсулу времени» при ремонте своей квартиры в старом доме

Три поколения хозяев даже не знали, что больше 60 лет в их квартире хранилось это послание. Фото: «Омск ВК»

Омская семья решила сделать капитальный ремонт квартиры, расположенной в старом доме на улице Малунцева в городке Нефтяников.

Как выяснилось, модные в советские времена капсулы времени с посланиями будущим поколениям оставляли не только комсомольцы и пионеры, но даже зэки.

Одно из них и обнаружили хозяева квартиры, после того, как сняли штукатурку с потолка.

– Здесь работали за черпак овсянки заключенные Трошин и Ерохин. 1956, 13 сентября, – говорится в послании, написанном мелом на деревянных досках перекрытия.

Необычное послание нашли в этом доме на улице Малунцева. Фото: «Омск ВК»

Не секрет, что многие жилые дома в Нефтяниках строили заключенные, часть которых после освобождения даже оставалась жить в этом районе. Например, их силами была построена практически вся улица Малунцева.

– В этой квартире живет уже третье поколение, – рассказывает в паблике «Омск ВК» соседка хозяев квартиры с «капсулой времени» Татьяна Мамакина. – Сделали хороший ремонт, сняв потолки и подняв полы. В других квартирах находили рукава телогреек – там, где должен был быть цемент. Он в то время был дорогой. Меняли на папиросы или еду. Кстати, через 2 месяца и неделю в 1956 году в этот дом начали заезжать новые жильцы.

Татьяна рассказывает, что они разместили это фото больше из исследовательского интереса: вдруг через соцсети удастся выйти на тех самых Трошина и Ерохина, которые строили их дом.

– Мы, жильцы дома знаем, что эта надпись настоящая, так как, возможно, даже видели этих Трошиных и Ерохиных, которые работали потом на соседнем доме. За высоким забором и вышкой посередине общего двора! – пишет женщина.