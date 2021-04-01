Омича, сломавшего палец полицейскому, отправили в колонию строгого режима

Агрессивного мужчину приговорили 3 годам и 4 месяцам лишения свободы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инцидент произошел 27 сентября. Полицейский приехал на вызов из магазина, где задержали воришку. Но предполагаемый преступник решил не сдаваться без боя, накинулся на стража порядка с кулаками и сломал ему палец.

Возможно, после кражи продуктов он бы отделался условным сроком. Теперь же за нападение на силовика агрессивному и вспыльчивому омичу придется остывать в колонии строгого режима.

– Несмотря на это, сторона обвинения представила суду доказательства обвинения, что позволило суду вынести приговор и назначить мужчине наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – На данный приговор стороной защиты были поданы апелляционные жалобы, в которых указывалось на невиновность осужденного и необходимость его оправдания. Омский областной суд, согласившись с позицией прокуратуры, отклонил их и оставил приговор по существу без изменения.