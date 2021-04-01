До суда дошло дело банды омских автоподставщиков

Полиция завершила расследование деятельности банды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Банда мошенников два года обманом получала от страховых компаний крупные выплаты. Для этого они купили несколько машин, между которыми устраивали аварии. Их владельцы, которые были в курсе мошеннической схемы, оформляли документы и обращались в страховые фирмы, чтобы получить выплаты. Потом машины ремонтировались, переоформлялись на другого человека, и все повторялось снова.

Организаторами этой схемы выступили два омича 38 и 33 лет. Раньше они занимались ремонтом машин, поэтому хорошо справлялись с подготовкой авто к аферам. В схему они вовлекли 10 своих родственников и знакомых. За два года им удалось заработать более 6,4 миллионов рублей. Сейчас полиция собирает последние доказательства для передачи дела в суд. Уже опросили более 60 свидетелей и провели около 160 экспертиз. Осмотрели все автомобили, которые участвовали в автоподставах. Их хозяин уверенно рассказал, где именно на них есть следы от фиктивных ДТП, уточнили в пресс-службе полиции.

Вскоре дело рассмотрят в суде. Организаторам грозит максимальный срок до 10 лет лишения свободы.