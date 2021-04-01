Мэр Омска будет баллотироваться и в Заксобрание

Мэр собралась избираться еще и в Заксобрание Омской области. Фото: пресс-служба администрации Омска

Накануне омичи узнали, что мэр города Оксана Фадина будет участвовать в выборах в госдуму. Она официально заявилась на участие в праймериз от «Единой России» 31 марта. Выдвигаться Оксана Фадина планирует по и по партийным спискам, и по Любинскому одномандатному округу.

Но стало известно, что мэр решила попытать счастье еще и на выборах в Законодательное собрание Омской области. Сюда Фадина планирует пойти только по партийным спискам. Об этом появилась информация на сайте омского отделения партии «Единая Россия».