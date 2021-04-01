За март в Омске потушили 146 пожаров

Количество пожаров удалось снизить.

Омские пожарные подвели итоги первого месяца весны. За март 2021 года на пожары МЧС вызывали 146 раз. По сравнению с аналогичным периодом в 2020 году количество пожаров заметно снизилось. Тогда МЧС зафиксировали 242 возгорания. Это на 42% больше, чем за прошлый месяц.

Также подсчитали, что в марте из пожаров спасли 55 человек, еще 242 омича были эвакуированы из опаснойзоны. Как отметили в ведомстве, основные причины пожаров остаются прежними: в основном это неосторожное обращение с огнем.

- По 46 пожаров случилось из-за неосторожного обращения с огнем и электрооборудования. Печи и дымоходы стали причиной 37 пожаров. Данные факторы являются основными причинами происшествий. При этом почти 70 % от общего числа возгораний случились в жилом секторе, - отметила начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Омской области Юлия Дойникова.

В ведомстве напоминают омичам, что совсем скоро полностью растает снег. Появится прошлогодняя листва и трава. Горожан просят не сжигать мусор и сухую траву. Это может привести к серьезному пожару.