«Меня пытались обмануть. Думаю, дай-ка тоже так попробую»: Мошенница рассказала омичам, как не стать ее жертвой

Женщину поймали на том, что она «помогала» оформлять кредиты доверчивым людям. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Красноярске задержали аферистку, которая предлагала доверчивым людям «помощь» в оформлении кредитов. Правда, после таких мастер-классов по «безопасности» ее «клиенты» оставались без денег.

- Дала объявления в группах, что помогаю при получении кредита, – рассказала на допросе предприимчивая, но не слишком дальновидная женщина. – Люди начали обращаться. Я им говорю: «Скидывайте паспортные данные».

При этом, оправдываясь перед полицейскими, мошенница попыталась представить себя практически Юрием Деточкиным в юбке. Говорит, относилась с пониманием, у бедных много не крала:

- Я смотрела по человеку. Узнавала доходы, как и чем живет человек. И смотрела, сколько с него взять тысячу, пятьсот, три или больше.

- Что навело вас на мысль заняться такими преступлениями? – спрашивает у нее полицейский.

- Я однажды также через соцсети пыталась оформить кредит, и меня пыталась одна женщина обмануть на 600 рублей. Думаю, дай-ка я так попробую.

- Дадите, может, совет гражданам, как обезопасить себя от мошенников?

- Эти советы дают постоянно, а люди все равно ведутся. Как себя обезопасить? Не надо отвечать на объявления – никто вам кредит не даст, это все обман. Второе – это кража банковских карт. Вот у меня лично пытались украсть: звонили, просили код. Никакие коды нельзя называть. Ни три цифры с оборотной стороны карты, ни с «сотрудниками банка» не надо разговаривать. Никакие сотрудники банка никогда не звонят. Если вы сомневаетесь, позвоните по номеру 900, либо обратитесь в офис банка для уточнения информации.

Выяснилось, что аферистка, раздающая сейчас советы в участке полиции, успела обмануть 120 человек, в том числе двоих жителей Омской области.

– Дознавателем ОМВД России по Большереченскому району в отношении подозреваемой возбуждено два уголовных дела по факту мошенничества, – сообщает пресс-служба областной полиции. – Кроме того, в настоящее время в суд Красноярского края переданы для рассмотрения материалы аналогичных уголовных дел в отношении фигурантки, потерпевшими по которым стали еще 118 жителей Красноярского, Алтайского, Приморского, Забайкальского краев, а также Томской, Пензенской, Кемеровской, Новосибирской, Ульяновской областей и Республики Бурятия. Общая сумма материального ущерба составила порядка 300 тысяч рублей.