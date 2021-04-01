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Происшествия1 апреля 2021 7:17

В Омске будут судить краснодарца, который перевозил 10 килограммов наркотиков

Он должен был доставить опиум в Москву
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Дело дошло до суда.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске будут судить 32-летнего наркокурьера. В начале года, 22 января, он приехал в Омск из Краснодара за крупной партией наркотиков. Мужчина должен был проехать по городу, собрать закладки и увезти все в Москву, также передав через закладки заказчикам. В ходе оперативных действий его поймали на трассе Омск-Тюмень. При себе у курьера нашли более 10 килограммов наркотиков.

Их изъяли, а краснодарца взяли под стражу. Теперь его дело рассмотрит суд. Курьера будут судить по статье за незаконный сбыт наркотиков.

Криминал