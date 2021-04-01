В Омске будут судить краснодарца, который перевозил 10 килограммов наркотиков

Дело дошло до суда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске будут судить 32-летнего наркокурьера. В начале года, 22 января, он приехал в Омск из Краснодара за крупной партией наркотиков. Мужчина должен был проехать по городу, собрать закладки и увезти все в Москву, также передав через закладки заказчикам. В ходе оперативных действий его поймали на трассе Омск-Тюмень. При себе у курьера нашли более 10 килограммов наркотиков.

Их изъяли, а краснодарца взяли под стражу. Теперь его дело рассмотрит суд. Курьера будут судить по статье за незаконный сбыт наркотиков.