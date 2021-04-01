В Омске планируют каждый год повышать тарифы на капремонт

Некоторое время назад уже поднимался вопрос о том, чтобы существенно повысить плату за капитальный ремонт домов. Тариф не менялся с 2014 года и составляет сейчас 6.7 рублей за квадратный метр. Но за это время стоимость ремонта выросла, замечают депутаты. С предложением ежегодно индексиррвать тариф на уровень инфляции выступил депутат Андрей Никитин.

- Тогда не нужно будет сразу повышать его с 6,7 до 10 рублей, как хотели сделать в прошлом году. Повышение сразу на 3–4 рубля будет ударом для населения, - отметил он на заседании комитета горсовета по вопросам ЖКХ и транспорта.

Другие участники заседания инициативу не поддержали. И вопрос с тарифами на капремонт так и остался пока открытым.