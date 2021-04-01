Толпа омичей не дала установить сотовому оператору вышку в своем дворе

Вышку хотели установить без разрешения жильцов. Фото: ВКонтакте

Скандал случился в одном из дворов омских Нефтяников. Там местные жители с удивлением увидели технику и огромную металлическую конструкцию. Как оказалось, один из мобильных операторов собирался установить во дворе сотовую вышку. Людей при этом никто даже не удосужился спросить.

В итоге жильцы попросту заблокировали этот участок и не дали закрепить конструкцию. Видео конфликта появилось в соцсетях. Ситуацию уже прокомментировали в мэрии. Чиновники встали на сторону жильцов.

- За нарушение Правил благоустройства в адрес заказчика работ направлено приглашение на составление протокола об административном правонарушении, - говорится в официальном сообщении пресс-службы мэрии.