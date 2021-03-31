Два омича сломали пенсионерке руку и нос ради 350 рублей

Омичи потратили украденные деньги на такси. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне поздним вечером в отделение полиции пришла 70-летняя омичка и рассказала, что ее только что обокрали и сильно толкнули. Она задержалась у родственников и, не дождавшись транспорта, решила пройтись пешком. На улице Лобкова к ней подбежал неизвестны молодой человек, сильно толкнул, выхватив сумку, и убежал. Пенсионерка во время падения сломала руку и нос, но смогла добраться до отделения.

Следователи отсмотрела камеры видеонаблюдения и заметили а них двух приятелей, которые шли за бабушкой некоторое время. Один из них и совершил ограбление. Его удалось задержать в парке культуры Советского округа. Нападавшим оказался 25-летний ранее судимый местный житель.

- Я подбежал, забрал сумку. Ну дернул, а там не знаю, может, она и упала. Я во дворы убежал, - рассказал задержанный на допросе в полиции. – Тогда не понимал, что делаю, сильно пьяный был. Уже когда от синьки отошел, стал осознавать.

Его приятель утверждал, что в ограблении не участвовал.

- Я сначала впереди шел, но потом вовремя понял, что оно того не стоит. А он (друг) вперед выбежал и сбил бабушку, – рассказал он.

Оказалось, что в сумке у пенсионерке были лишь 350 рублей. Их приятели потратили на такси, чтобы добраться от железнодорожного вокзала до Нефтяников.