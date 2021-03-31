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Общество31 марта 2021 12:11

Омский чиновник украл почти полмиллиона на украшении улиц ко дню города

В свою схему он привлек двух предпринимателей
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Он получил от администрации выплаты за несуществующие украшения.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омске будут судить бывшего директора муниципального предприятия рекламы и дизайна. Как оказалось, экс-чиновник украл крупную сумму при украшении города к праздникам.

Следователи установили что еще в 2017 году омич заключил фиктивные договоры на изготовление, установку и демонтаж конструкций для украшения главных улиц. В действительности установкой занимались сотрудники муниципального предприятия. На основании липовых договоров бизнесмены получили от администрации 485 тысяч, которые передали чиновнику.

На омича завели уголовное дело по статье за мошенничество в крупном размере. Расследование по делу завершено и его передали в суд для рассмотрения, уточнили в пресс-службе полиции.