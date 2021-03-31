Салют ко Дню Победы обойдется Омску в 3 миллиона

Салют ко Дню Победы проведут в трех точках. Фото: ВКонтакте

В этом году пока не известна судьба массовых мероприятий на 9 мая. Но омичи точно увидят в этот день салют. Сегодня провели аукцион, на котором представители «Областного дома ветеранов» выбрали подрядчика, которому предстоит организовать салют. По требованиям заказчика он должен быть панорамным и непрерывным, а также трехуровневым. За проведение фейерверка готовы заплатить 3 миллиона рублей.

На конкурс заявилась только одна компания, ООО «Пиротехнический двор», с ней и будет заключен контракт. Как отметили представители заказчика, предложение полностью соответствует требованиям.

Напомним, что салют традиционно запустят в трех местах: на набережной напротив гостиницы Омск, на набережной Тухачевского и напротив Советского парка. Его продолжительность будет около 10 минут.