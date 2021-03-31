Райффайзенбанк увеличивает кредитные лимиты

«Мы рады предоставить больше возможностей для простого решения любых бытовых вопросов, будь то ремонт или покупка автомобиля. Оформить заявку и получить необходимую сумму можно в считанные минуты на сайте или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн даже в городах, где нет отделений», — отметил руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Иван Карпов.

Сегодня более 70% всех клиентов Райффайзенбанка получают кредиты онлайн без посещения отделений или встречи с представителем банка для подписания документов. Необходимую сумму можно получить в течение нескольких минут.

Подробнее о возможностях кредитования Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.