Омичи сняли на видео сбросы грязной воды в Омь

Такой гейзер образовывается каждый раз, когда начинаются сбросы в реку. Фото: скриншот с видео

Омичи обычно активно сообщают о загрязнениях воздуха, но в прошлом году стали обращать внимание и на загрязнения рек. О странных сбросах в Омь заговорили прошлым летом. Тогда рыбаки заметили, что периодически из трубы, которая выходит в Омку в конце улицы 70 лет Октября, периодически что-то сливают. После этого появляется белая пена и масляная пленка на поверхности. Естественно о рыбалке после такого не может быть и речи.

Но зимой заметить такие сбросы сложно, реки затягивает льдом. Сейчас, когда пришла весна, и лед стал подтаивать, омичи снова стали свидетелями сбросов в Омь. На видео, которое опубликовали в соцсетях, видно, что поток сливов такой мощный, что на поверхности расходятся волны и образуется небольшой гейзер, а вода становится черной, также появляется и характерная белая пена.