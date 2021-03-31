Глава омского минздрава: В Омске есть повторные случаи заражения коронавирусом

Некоторые из переболевших омичей повторно заражаются ковидом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Наш регион, как и весь мир пока не оставляет пандемия коронавируса. Новый вирус продолжает ежедневно забирать по несколько жизней омичей, а заражаются около 100 человек. Снизить темпы распространения болезни, по мнению медиков, поможет вакцинация. Она началась в Омске с нового года и уже привились 70 тысяч человек.

Как отметил министр здравоохранения омской области Александр Мураховский, уже есть повторные случаи заражения короавирусом, а прививки могут помочь не заболеть.

- Относительные противопоказания — острая фаза иных респираторных заболеваний. Даже если человек переболел ковидом, прививаться надо. По онкозаболеванию тоже нет препятствий, прививаться можно любой вакциной. У "Спутника-V" более устойчивый иммунитет и более продолжительный. Так как штамов гуляет много, нужно прививаться, чтобы не было повторного заражения, случаи такие есть, - заявил министр в комментарии для «Вестей» на ГТРК Иртыш.