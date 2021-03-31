Что делать, если…Актуальные вопросы об оплате горячей воды и счетчиках

При оформлении заявки на опломбировку необходимо предоставить документы:
- копию лицевого счёта,
- паспорт прибора учёта и его копию,
- акт выполненных работ и его копию. В случае самостоятельной установки прибора учёта потребителю необходимо написать соответствующее заявление о принятии ответственности за установку прибора (бланки есть на сайте и в абонентских отделах);
Если изменилось количество прописанных в жилом помещении граждан, сменился собственник или изменилась площадь помещения, необходимо предоставить:
- копию лицевого счёта,
- техпаспорт и его копию (если изменилась площадь),
- договор купли-продажи, свидетельство о регистрации права собственности и их копии,
- выписку из ЕГРН и её копию,
- акт приёма-передачи и его копию
Если в жилом помещении, не оборудованном прибором учёта на горячее водоснабжение, увеличилось число фактически проживающих: собственнику жилого помещения необходимо написать заявление с указанием периода начала проживания и количества человек, проживающих без регистрации и предоставить его в абонентский отдел АО «Омск РТС» или на сайте через форму «Обратная связь».
Если закончился срок поверки счётчика горячей воды:
Прибор учёта необходимо поверить в центре стандартизации, метрологии и сертификации или произвести замену.
Лица, осуществляющие поверку приборов учёта, должны иметь действующий аттестат аккредитации.
Поверка счётчика может осуществляться без снятия прибора. Сведения о поверке прибора учёта (акт поверки прибора учёта) необходимо предоставить в абонентский отдел.
Если поверка осуществлялась со снятием прибора учёта и нарушением пломбы ресуроснабжающей организации, необходимо оформить заявку на повторный допуск прибора учёта горячего водоснабжения в абонентском отделе АО «Омск РТС» по месту жительства.
Если не получили квитанцию на оплату за отопление и горячую воду:
Можно самостоятельно распечатать в «Личном кабинете» на сайте www.omskrts.ru или обратиться в абонентские отделы АО «Омск РТС»;
Сообщить об этом на сайте АО «Омск РТС» в разделе «Обратная связь», указав свой адрес, контактный номер телефона и период, за который необходимо получить квитанцию для оплаты;
Сообщить в официальные группы АО «Омск РТС» в социальных сетях ВКонтакте или Facebook.
Для ежемесячного получения квитанции по электронной почте необходимо сообщить адрес электронной почты.
Адреса абонентских отделов:
КАО ул. Конева, 14,
ЦАО ул. Пушкина, 67/1,
ЛАО ул. Братская, 3/А,
ОАО ул. Б. Хмельницкого, 232/А,
САО ул. Нефтезаводская, 32/1,
Время работы
понедельник- пятница с 9-00 до 18-00
Суббота с 9-00 до 16-00
Обед с 12-00 до 13-00
Четверг – неприёмный день
Воскресенье – выходной.