Что делать, если…Актуальные вопросы об оплате горячей воды и счетчиках

При оформлении заявки на опломбировку необходимо предоставить документы:

- копию лицевого счёта,

- паспорт прибора учёта и его копию,

- акт выполненных работ и его копию. В случае самостоятельной установки прибора учёта потребителю необходимо написать соответствующее заявление о принятии ответственности за установку прибора (бланки есть на сайте и в абонентских отделах);

Если изменилось количество прописанных в жилом помещении граждан, сменился собственник или изменилась площадь помещения, необходимо предоставить:

- копию лицевого счёта,

- техпаспорт и его копию (если изменилась площадь),

- договор купли-продажи, свидетельство о регистрации права собственности и их копии,

- выписку из ЕГРН и её копию,

- акт приёма-передачи и его копию

Если в жилом помещении, не оборудованном прибором учёта на горячее водоснабжение, увеличилось число фактически проживающих: собственнику жилого помещения необходимо написать заявление с указанием периода начала проживания и количества человек, проживающих без регистрации и предоставить его в абонентский отдел АО «Омск РТС» или на сайте через форму «Обратная связь».

Если закончился срок поверки счётчика горячей воды:

Прибор учёта необходимо поверить в центре стандартизации, метрологии и сертификации или произвести замену.

Лица, осуществляющие поверку приборов учёта, должны иметь действующий аттестат аккредитации.

Поверка счётчика может осуществляться без снятия прибора. Сведения о поверке прибора учёта (акт поверки прибора учёта) необходимо предоставить в абонентский отдел.

Если поверка осуществлялась со снятием прибора учёта и нарушением пломбы ресуроснабжающей организации, необходимо оформить заявку на повторный допуск прибора учёта горячего водоснабжения в абонентском отделе АО «Омск РТС» по месту жительства.

Если не получили квитанцию на оплату за отопление и горячую воду:

Можно самостоятельно распечатать в «Личном кабинете» на сайте www.omskrts.ru или обратиться в абонентские отделы АО «Омск РТС»;

Сообщить об этом на сайте АО «Омск РТС» в разделе «Обратная связь», указав свой адрес, контактный номер телефона и период, за который необходимо получить квитанцию для оплаты;

Сообщить в официальные группы АО «Омск РТС» в социальных сетях ВКонтакте или Facebook.

Для ежемесячного получения квитанции по электронной почте необходимо сообщить адрес электронной почты.

Адреса абонентских отделов:

КАО ул. Конева, 14,

ЦАО ул. Пушкина, 67/1,

ЛАО ул. Братская, 3/А,

ОАО ул. Б. Хмельницкого, 232/А,

САО ул. Нефтезаводская, 32/1,

Время работы

понедельник- пятница с 9-00 до 18-00

Суббота с 9-00 до 16-00

Обед с 12-00 до 13-00

Четверг – неприёмный день

Воскресенье – выходной.