«Газпром межрегионгаз Омск» взыскал с потребителей-должников в судебном порядке более 900 млн рублей

В 2020 году с юридических и физических лиц в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Омск» взыскана просроченная задолженность за потреблённый природный газ на общую сумму 902 млн рублей (включая сумму госпошлины и пени) на основании 1684 исковых заявлений (и заявлений о выдаче судебных приказов).

С потребителей-юридических лиц, относящихся к категории теплоснабжающие организации, по решениям судов взыскана задолженность на общую сумму, превышающую 733 млн рублей.

Потребители-физические лица добровольно до вынесения судебных решений погасили более 3 млн рублей, после – 5,6 млн рублей. Кроме того, принудительно взыскано службой судебных приставов 4,4 млн рублей.

Для снижения просроченной задолженности и обеспечения поставок газа добросовестным потребителям «Газпром межрегионгаз Омск» ведет претензионно-исковую работу. Так, за три месяца 2021 года в суды различных инстанций подано около 200 исковых заявлений о взыскании просроченной задолженности на общую сумму порядка 506 млн рублей.

Справка:

В счёт погашения просроченной задолженности в процессе досудебной процедуры урегулирования споров, судебном порядке (в том числе и по результатам дел предыдущих лет) 1,05 млрд рублей поступили компании «Газпром межрегионгаз Омск» в 2020 году.

По данным на 01.03.2021 просроченная задолженность за природный газ всех категорий потребителей в Омской области составила 1,8 млрд рублей, в т.ч. задолженность ТСО – 1,25 млрд рублей, населения – 255 млн рублей.