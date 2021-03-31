Омичке, убившей пьяного мужа, ужесточили приговор

Омичка проведет в колонии ближайшие 7 лет. Фото: Архив "КП"

Семейная трагедия разыгралась в Большеречье прошлым летом. Местная жительница в ходе ссоры ударила пьяного мужа ножом в бедро. Мужчина умер от кровопотери, а его жену приговорили к 5 годам колонии. Кроме того, наказание отсрочили до того момента, как ее маленькому ребенку исполнится 14 лет.

Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и обжаловала приговор.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционного представления, судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда посчитала приговор в части назначенного наказания несоразмерным содеянному, и подлежащим изменению, так как назначенное осужденной наказание не соответствует характеру, степени общественной опасности и тяжести совершенного преступления, наказание за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

– Коллегия определила приговор Большереченского районного суда изменить, усилив Кубриной В. наказание до 7 лет лишения свободы. Кроме того, из приговора исключено указание о предоставлении отсрочки, – сообщает пресс-служба Омского областного суда.