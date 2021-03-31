«Пища – не зло»: Омский митрополит признался, что нарушает пост

Омский митрополит сейчас соблюдает пост 2 раза в неделю. Фото: ВКонтакте

У православных сейчас идет Великий Пост. Он считается самым жестким у верующих. На эту тему высказался митрополит Омский и Таврический Владимир. Он признался, что нарушает пост. И рассказал в эфире программы «Благовест. Слово пастыря», кому это разрешается. По словам Владыки, главное зло - совсем не пища.

- От больных и не требуется ограничение по пище. Истинный пост – это воздержание своего языка, своих мыслей. Пища – это не зло. Но, конечно, обжорством заниматься тоже нельзя. Зачем мы постимся? Мы избавляемся от своих внутренних страстей, - сказал митрополит. - Я тоже болею, и мне приходится нарушать пост. Соблюдал первую неделю, сейчас соблюдаю в среду и в пятницу.