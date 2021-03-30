В Омске ради нового кладбища срубят 1300 деревьев

В Омске планируют расширять кладбище. Фото: Владимир ФРОЛОВ

О необходимости расширения омских кладбищ недавно уже говорили многие чиновники. Пока строительство крематория еще находится на стадии проектирования и обсуждений, омские власти решили расширять существующие кладбища.

Именно с целью расширения Западного кладбища «Комбинат специальных услуг» хочет срубить 1340 деревьев. За разрешением похоронщики обратились в комиссию по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. Как уточнили в «Новом Омске» под снос пойдут 740 кленов, 600 берез, несколько тополей и яблонь, а также поросль площадью 50 тысяч квадратных метров. Еще под снос может пойти 500 метров акации, которые высаживали как живую изгородь.

Комиссия одобрила вырубку для расширения большинством голосов.