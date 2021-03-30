Появились подробности нападения разъяренного омича с мачете на семью с ребенком

Агрессивный жилец дома напал на приехавшую в его двор семью с мачете. Фото: 12-kanal.ru

В суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Ленинского округа Александра Лазаренко и его приятеля и соседа Андрея Медютова. На видео, сделанное весной прошлого года, попала драка с их участием.

На записи видно, как Лазаренко выскакивает во двор в одних трусах и начинает кидаться с мачете на другого мужчину. К нему присоединился Медютов с палкой.

Как выяснилось, потерпевший Кадкин с братом, женой и годовалым ребенком приехал в дом на улице Котельникова. Они собирались купить у одного из жильцов детские вещи по объявлению, которое нашли на «Авито». В тот момент, когда братья заходили в подъезд, они столкнулись с пьяным Лазаренко. Не знакомые до этого люди начали ссориться. Услышав крики, из своей квартиры выбежал еще один жилец – Медютов. Он тоже был навеселе. На площадке завязалась драка. Конфликтующие вышли на улицу, где продолжили конфликтовать. Несмотря на крики испуганной жены Кадкина и плач его маленького ребенка, жильцы дома продолжили нападение и начали крушить машину Кадкиных.

На записи видно, как Медютов держит Кадкина, а Лазаренко бьет его тесаком по голове, спине и рукам. В результате потерпевшего в тяжелом состоянии увезли в больницу. После случившегося у мужчины начались проблемы с психикой. На суде выступал его брат, также присутствовавший во время конфликта.

– Да, потасовка между нами началась еще в подъезде, – цитирует его показания «12 канал». – Что-то не поделили, повздорили, я не помню. Оскорбляли друг друга, оскорбления были взаимные. А потом, когда вышли на улицу, громко заплакал ребёнок моего брата. Он же маленький, можно плакать или нет, он не понимает. И тут один из участников драки выскочил из подъезда и нанёс мне удар. Я рукой прикрылся, чтобы он мне в голову не попал. Потом подбежал его друг с палкой. У меня в руках ничего не было. Я попытался спрятаться за машину, но они обошли её с двух сторон и зажали меня. Один держал за рукав, чтобы я не смог убежать, второй бил. На видео это видно.

А вот сторона защиты подсудимых настаивает: они сами вынуждены были обороняться. Якобы конфликт спровоцировали Кадкин и его брат, угрожавшие ножом и битой. По словам адвоката, один из нападавших и сам получил не менее 20 ударов.

Лазаренко и Медютова, которые ранее уже имели проблемы с законом, теперь судят за причинение тяжкого вреда здоровью. С учетом смягчающих обстоятельств – наличия на иждивении детей и добровольного восстановления разбитого ими автомобиля – им грозит по пять лет колонии.