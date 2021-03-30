Омскстат: В Омской области нашли 80 тысяч безработных

Зимой 80 тысяч омичей искали работу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Омские статистики подсчитали, сколько омичей находились в поисках работы этой зимой. Показатели оказались довольно неутешительными.

Всего в Омской области, согласно исследованиям омскстата, чуть больше миллиона трудоспособного населения. Из них занятыми за период с декабря 2020 по февраль 2021 года были всего 918,9 тысяч человек. А 81,9 тысяч активно искали работу.

Как уточняют статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность занятого населения уменьшилась на 1,7%, а численность безработных на 12,2%. С текущими показателями доля безработных среди трудоспособного населения Омской области составляет 8,2%.