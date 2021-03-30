АО «Омск РТС» сообщает, что в Омске будут проведены испытания на максимальную температуру

АО «Омск РТС» сообщает: с 00-00 15 апреля до 00-00 17 апреля 2021 года будут проводиться испытания на максимальную температуру водяных тепловых сетей Юбилейного луча от ТЭЦ-4, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

На время проведения испытаний на максимальную температуру от тепловых сетей должны быть надёжно отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединённые по закрытой схеме;

- системы горячего водоснабжения, подключённые по открытой схеме;

- системы отопления, присоединённые через элеваторы с меньшим по сравнению с расчётными коэффициентами подмешивания;

- калориферные установки;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения.

О времени окончания испытаний будет сообщено дополнительно.

Системы теплопотребления, температура воды в которых при испытании превысила допустимые значения, должны быть немедленно отключены.

Испытания будут проводиться в районе улиц: пр. Мира, Забайкальская, Комбинатская, Попова, Пригородная, (поселок Юбилейный).

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.