Черный лесоруб в Омской области спилил 186 берез

Рабочие успели спилить около двухсот деревьев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

55-летний омский бизнесмен занимался лесозаготовками в Крутинском районе. Он, как обычно, дал поручение своим работникам вырубить деревья. Но оказалось, что разрешение на заготовки в этом районе у него нет, как и других документов, позволяющих ему заниматься заготовками на землях в Крутинском лесничестве. Рабочие успели незаконно спилить 186 берез. Ущерб для лесного фонда составил 482 тысячи рублей.

Суд рассмотрел дело и назначил предпринимателю один год лишения свободы условно и обязал в полном размере выплатить причиненный ущерб. Контроль за погашением задолженности взяли на себя УФССП. Как рассказали в пресс-службе ведомства, сначала был наложен крест на недвижимость бизнесмена, но позже у него нашли банковский счет, сумма на котором полностью покрывала долг. На нее и обратили взыскание.