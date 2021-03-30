В Омске уже две недели не могут найти без вести пропавшую женщину

Наталья Страданова исчезла 15 марта. Фото: vk.com/dobrospasomsk

48-летняя Наталья Страданова исчезла еще 15 марта. Женщина вышла из дома на улице Комсомольский городок в Октябрьском округе Омска и с тех пор никто из близких ее не видел.

К поискам пропавшей помимо полиции подключились волонтеры из поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск».

В момент ухода пропавшая была одета в темно-синий пуховик, черные штаны, серые ботинки и серую шапку.

Если вы знаете, где находится Наталья Степанова, позвоните по т.: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или в полицию 02 (112 – с сотового).