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Общество30 марта 2021 13:12

В Омске уже две недели не могут найти без вести пропавшую женщину

Наталья Страданова пропала в районе улицы Комсомольский городок
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Наталья Страданова исчезла 15 марта. Фото: vk.com/dobrospasomsk

48-летняя Наталья Страданова исчезла еще 15 марта. Женщина вышла из дома на улице Комсомольский городок в Октябрьском округе Омска и с тех пор никто из близких ее не видел.

К поискам пропавшей помимо полиции подключились волонтеры из поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск».

В момент ухода пропавшая была одета в темно-синий пуховик, черные штаны, серые ботинки и серую шапку.

Если вы знаете, где находится Наталья Степанова, позвоните по т.: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или в полицию 02 (112 – с сотового).